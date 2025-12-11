Шахтар на виїзді переміг Хамрун Спартанс і достроково гарантував собі вихід в плей-оф Ліги конференцій
«Гірники» здобули три очки
11 хвилин тому
У матчі п’ятого туру основного етапу Ліги конференцій мальтійський Хамрун Спартанс на своєму стадіоні приймав донецький Шахтар. «Гірники» здобули перемогу з рахунком 2:0.
У першому таймі вболівальники забитих м’ячів не дочекалися, а у другій половині гри Шахтар зробив свою справу. На 61-й хвилині Лука Мейрелліш відкрив рахунок, а через три хвилини перевагу подвоїв Ізакі.
Таким чином, Шахтар за тур до завершення групового етапу гарантував собі вихід в плей-оф турніру. Наразі донецька команда займає друге місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши 12 очок.
У заключному турі основного етапу ЛК Шахтар зіграє проти хорватської Рієки (18 грудня).
Ліга конференцій, 5-й тур
Хамрун Спартанс – Шахтар – 0:2
Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 54.
