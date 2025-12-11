Павло Василенко

У матчі п’ятого туру основного етапу Ліги конференцій мальтійський Хамрун Спартанс на своєму стадіоні приймав донецький Шахтар. «Гірники» здобули перемогу з рахунком 2:0.

У першому таймі вболівальники забитих м’ячів не дочекалися, а у другій половині гри Шахтар зробив свою справу. На 61-й хвилині Лука Мейрелліш відкрив рахунок, а через три хвилини перевагу подвоїв Ізакі.

Таким чином, Шахтар за тур до завершення групового етапу гарантував собі вихід в плей-оф турніру. Наразі донецька команда займає друге місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши 12 очок.

У заключному турі основного етапу ЛК Шахтар зіграє проти хорватської Рієки (18 грудня).

Ліга конференцій, 5-й тур

Хамрун Спартанс – Шахтар – 0:2

Голи: Мейрелліш, 61, Ізакі, 54.