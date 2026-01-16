Сергій Разумовський

Колишній нападник Альбасете Роман Зозуля звернувся до вболівальників іспанського клубу після гучної перемоги над Реалом у 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Після матчу, який завершився з рахунком 3:2 на користь Альбасете, українець опублікував емоційне повідомлення, в якому подякував фанатам і наголосив, що для нього це був особливий, історичний день.

Я дуже щасливий і вдячний, що був в цей історичний день з вами. Альбасете завжди буде в моєму серці і буде моїм домом, дякую за всю підтримку мені і моїй країні. Роман Зозуля

Роман Зозуля виступав за Альбасете впродовж чотирьох років — із 2017 до 2021-го. За цей час став одним із футболістів, яких місцева публіка добре запам’ятала. Тому його реакція на резонансну кубкову сенсацію виглядає цілком природною й показує, що зв’язок з клубом він зберіг і після завершення виступів в Іспанії.

