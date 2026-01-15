В Іспанії відреагували на три пропущені м’ячі Луніна в матчі Реала в Кубку Іспанії
Українець вийшов у стартовому складі команди Арбелоа
У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії Реал несподівано поступився Альбасете з рахунком 2:3 і залишив турнір. Воротар мадридської команди Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та провів матч з перших хвилин.
Після фінального свистка іспанські ЗМІ підтримали українського голкіпера, наголосивши, що він не повинен втрачати ігровий час через виліт команди з Кубка. Журналісти також звернули увагу на непросте становище Луніна в Реалі, зазначивши, що саме він часто опиняється у центрі уваги після поразок і при цьому не отримує шансів зіграти у вирішальних матчах турнірів.
«Лунін залишається без змагань, і він цього не заслуговує. Він один із небагатьох гравців Реала, хто справді рятував команду. Йому забили три голи, але шансів щось змінити у нього не було. При цьому він відбив усе, що можна було відбити
Українському воротареві не щастить: він завжди з’являється на фотографіях після поразок, а коли доходить до фіналів, його з цих матчів прибирають», — написали в Mаrca.