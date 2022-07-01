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Дуже стильно. «Реал» презентував виїзну форму бузкового кольору на наступний сезон

Вперше королівський клуб зіграє у ній в кінці липня
Футбол Прімера
14:50
Дуже стильно. «Реал» презентував виїзну форму бузкового кольору на наступний сезон

Мадридський «Реал» презентував нову виїзну форму на наступний сезон, повідомляє прес - служба клубу.

Вперше в цій формі «Реал» зіграє 30 липня в товариському матчі проти «Ювентуса».

Раніше стало відомо, що вінгер «Ліверпуля» Мохаммед Салах може перебратися в «Реал».

Петро Приходько
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Теги

Реал Мадрид (футбол)

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