Насибов: «Цивільні люди, які просто хочуть жити, а замість цього вони біжать від російських ракет... 21 століття і наша реальність»
Дуже стильно. «Реал» презентував виїзну форму бузкового кольору на наступний сезон
Вперше королівський клуб зіграє у ній в кінці липня
Мадридський «Реал» презентував нову виїзну форму на наступний сезон, повідомляє прес - служба клубу.
Вперше в цій формі «Реал» зіграє 30 липня в товариському матчі проти «Ювентуса».
Раніше стало відомо, що вінгер «Ліверпуля» Мохаммед Салах може перебратися в «Реал».