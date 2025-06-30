Одразу шість футболістів готові продовжити свої виступи за Ворскли, незважаючи на виліт до Першої ліги. Про це повідоми ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Зараз Ворскла, де вже працює Любенович, намагається повернутися в УПЛ і проводить перемовини як з ветеранами, так і з молодими проспектами своєї академії. З того, що я знаю, зараз і Челядін, і Пердута, і, звісно, Скляр, і Нестеренко, і Мякушко, і Кулач – усі вони перебувають у перемовинах з клубом для того, щоб залишитися в команді та допомогти їй повернутися в УПЛ.

Залишитися, як ви розумієте, на нових фінансових умовах. Але для цього треба зачистити старі хвостики та боржки.