Український центральний захисник Ілля Забарний може залишити англійський Борнмут, оскільки до нього виявляє серйозний інтерес французький ПСЖ.

За даними Sport.fr, переговори між клубами поки що далекі від завершення — сторони досі не дійшли згоди щодо трансферних умов. Крім того, до боротьби за талановитого українця несподівано включилися два гранди англійської Прем'єр-ліги Челсі та Ліверпуль, що може серйозно ускладнити завдання для парижан.

Минулого сезону Забарний провів за Борнмут 39 матчів і відзначився однією гольовою передачею. Його чинна угода з англійським клубом розрахована до кінця червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 42 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке особисто зацікавлений у трансфері Забарного.