Два гранди АПЛ стали конкурентами ПСЖ за трансфер Забарного
Іллю хоче підписати Ліверпуль та Челсі
37 хвилин тому
Український центральний захисник Ілля Забарний може залишити англійський Борнмут, оскільки до нього виявляє серйозний інтерес французький ПСЖ.
За даними Sport.fr, переговори між клубами поки що далекі від завершення — сторони досі не дійшли згоди щодо трансферних умов. Крім того, до боротьби за талановитого українця несподівано включилися два гранди англійської Прем'єр-ліги Челсі та Ліверпуль, що може серйозно ускладнити завдання для парижан.
Минулого сезону Забарний провів за Борнмут 39 матчів і відзначився однією гольовою передачею. Його чинна угода з англійським клубом розрахована до кінця червня 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює гравця у 42 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке особисто зацікавлений у трансфері Забарного.