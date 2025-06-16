Павло Василенко

Після найуспішнішого сезону в історії ПСЖ – перемоги у Лізі 1, Кубку Франції та Лізі чемпіонів – Луїс Енріке вже думає про те, як посилити свій склад. І має один чіткий пріоритет: підписати центрального захисника вищого рівня. Іспанський тренер попросив раду директорів про захисника, який не лише доповнить Маркіньоса, а й буде готовий взяти на себе керівництво обороною у найближчому майбутньому. У цьому контексті ім'я, яке набуло найбільшої популярності, – українець Ілля Забарний.

Забарний, опора Борнмута в Англійській Прем'єр-лізі під керівництвом Андоні Іраоли, став одним з найстабільніших молодих захисників цього сезону. Його гра не залишилася непоміченою у Парижі, де його вважають надійною довгостроковою ставкою. Луїс Енріке навіть зв'язався з гравцем, ясно давши зрозуміти свій інтерес, повідомляє fichajes.net.

Головною перешкодою є ціна: англійський клуб оцінює його в 70 мільйонів євро, що є значною цифрою, яка може ускладнити укладання угоди.