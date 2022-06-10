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Два клуби хочуть грати домашні матчі УПЛ за кордоном - джерело

З імовірністю 99% наступний чемпіонат відбудеться в Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:18
Два клуби хочуть грати домашні матчі УПЛ за кордоном - джерело

«Шахтар» і «Дніпро- 1» хотіли б проводити свої домашні матчі за кордоном, повідомляє Телеграм-канал проекту KDK.

«З ймовірністю 99 % чемпіонат відбудеться в Україні, залишилися формальності для затвердження цього рішення. Локації - центр і захід України. Дійсно, 2 клубу хочуть грати свої матчі за кордоном. Ці два клуби - «Шахтар» і «Дніпро- 1».

Але мова йде не про всі домашніх матчах цих клубів, а лише деякі - перед або після матчів єврокубків. Зараз ведуться переговори з державними установами, щоб надати таке право учасникам ЄК. Як вирішиться це питання - поки прогнозувати складно.

З ймовірністю 90 % наступний чемпіонат пройде за класичним форматом в 2 кола. Очікується, що остаточно всі питання за наступним сезоном будуть закриті через 2 - 3 тижні ».

Раніше стало відомо, що 4 клубу УПЛ виступають проти проведення матчів за кордоном.

Петро Приходько
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Теги

Шахтар Донецьк СК Дніпро-1

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