Сергій Разумовський

Клуби, які беруть участь в українській Премʼєр-лізі, виступили з ініціативою розширити контент платформи УПЛ ТБ шляхом впровадження нової регулярної рубрики. Вона передбачає проведення окремого детального огляду суддівських рішень після кожного зіграного туру чемпіонату. Подробиці цієї пропозиції оприлюднило «ТаТоТаке».

Зазначена ініціатива була офіційно висунута на загальних зборах представників клубів вищого футбольного дивізіону України, які відбулися 18 лютого у столиці. Ідею впровадження такої програми активно підтримали і подали на розгляд керівництва учасники від футбольних клубів Полісся та Верес.

Відомо, що у разі схвалення цієї ініціативи, до підготовки і аналізу оглядів планують залучати незалежних експертів з інших країн. Це повинно забезпечити об’єктивність, неупередженість та підвищений рівень довіри з боку глядацької аудиторії до розбору суддівських рішень у матчах Української Премʼєр-ліги. Огляд планується робити постійною складовою медійного продукту, що має підвищити прозорість арбітражу в українському футболі.

