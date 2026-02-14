Павло Василенко

Колишній нападник київського Динамо та збірної України Артем Мілевський в інтерв’ю сайту «Український футбол» назвав п’ять команд УПЛ, які будуть на вершині турнірної таблиці за підсумками сезону.

«Напевно, Шахтар вже не проґавить +9 очок переваги, хоча... У 2010 році у нас було +7 після паузи, але ми примудрилися їх розгубити і втратили чемпіонство. Як уболівальник Динамо, я буду підтримувати киян до останнього. Тому перше місце віддаю Динамо або Шахтарю (все-таки перевага велика у «гірників»), третє – Поліссю, четверте – ЛНЗ і п'яте – Металісту 1925».

Наразі в УПЛ лідирує ЛНЗ, у якого 35 очок після 16-ти матчів. Друге місце посідає Шахтар (35 балів), третє – Полісся (30), четвертим йде Динамо (26), а на п’ятій позиції розташувався Кривбас (26).