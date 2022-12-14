ЧС-2022. Франція – Марокко. Онлайн трансляція
Два ключових гравця збірної Франції серйозно захворіли перед грою з Марокко
Рабьо і Упамекано ізолювали від команди
14 грудня 15:50
Два гравці збірної Франції Адрієн Рабьо і Дайо Упамекано ризикують не зіграти з Марокко в півфіналі ЧС-2022.
Вони підхопили грип. Симптоми у гравців серйозні, повідомляє Mundo Deportivo.
Відзначається, що їх ізолювали від команди. Ймовірно, хворобу гравці підхопили в своїх номерах. Через високу температуру на вулиці в приміщеннях працюють кондиціонери, що створюють велику температурну різницю.
Рабьо і Упамекано є ключовими гравцями Франції на цьому турнірі. Обидва провели по п'ять матчів.
Гра відбудеться о 21:00. Онлайн трансляція Франція – Марокко.
Коментарі 0