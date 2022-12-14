Два ключових гравця збірної Франції серйозно захворіли перед грою з Марокко

Рабьо і Упамекано ізолювали від команди

Два гравці збірної Франції Адрієн Рабьо і Дайо Упамекано ризикують не зіграти з Марокко в півфіналі ЧС-2022.

Вони підхопили грип. Симптоми у гравців серйозні, повідомляє Mundo Deportivo.

Відзначається, що їх ізолювали від команди. Ймовірно, хворобу гравці підхопили в своїх номерах. Через високу температуру на вулиці в приміщеннях працюють кондиціонери, що створюють велику температурну різницю.

Рабьо і Упамекано є ключовими гравцями Франції на цьому турнірі. Обидва провели по п'ять матчів.

Гра відбудеться о 21:00. Онлайн трансляція Франція – Марокко.