Два ветерани «Ворскли» продовжили контракти з клубом

Капітан і досвідчений захисник продовжать виступати за полтавців

Володимир Чеснаков / Фото - ФК Ворскла

Одразу два футболісти «Ворскли» продовжили контракти з клубом. Про це повідомляє прес-служба полтавчан.

Так, продовжать виступи в команді капітан Володимир Чеснаков і захисник Сергій Яворський. Угоди обох пролонговані на рік.

34-річний Чеснаков провів вже 390 матчів за клуб з 2006 року. 32-річний Яворський відіграв 43 зустрічі з 2020 року.

Раніше «Ворсклу» очолив екс-тренер «Зорі» Віктор Скрипник.