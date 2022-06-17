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Два ветерани «Ворскли» продовжили контракти з клубом

Капітан і досвідчений захисник продовжать виступати за полтавців
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:17
Два ветерани «Ворскли» продовжили контракти з клубом
Володимир Чеснаков / Фото - ФК Ворскла

Одразу два футболісти «Ворскли» продовжили контракти з клубом. Про це повідомляє прес-служба полтавчан.

Так, продовжать виступи в команді капітан Володимир Чеснаков і захисник Сергій Яворський. Угоди обох пролонговані на рік.

34-річний Чеснаков провів вже 390 матчів за клуб з 2006 року. 32-річний Яворський відіграв 43 зустрічі з 2020 року.

Раніше «Ворсклу» очолив екс-тренер «Зорі» Віктор Скрипник.

Сергій Стаднюк
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Теги

Ворскла Володимир Чеснаков Сергій Яворський

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