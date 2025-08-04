Сергій Стаднюк

Ще низка міжнародних товариських матчів відбулася у понеділок, 5 серпня. До вашої уваги огляд найцікавіших з них.

У другому контрольному поєдинку в Кастель-ді-Сангро Наполі зіграв внічию з Казертаною – 1:1. Обидва голи було забито в першому таймі: спершу головою відзначився Вано, а наприкінці тайму рахунок зрівняв Політано після сольного проходу. Наступний спаринг Наполі проведе у суботу, 9 серпня, проти Жирони українців Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова.

Барселона завершила азійське турне переконливою перемогою над Дегу – 5:0. У поєдинку, який відбувався під дощем і зібрав понад 45 тисяч глядачів, голами відзначилися Гаві (дубль), Левандовскі, 17-річний Тоні Фернандес та Маркус Рашфорд, який уперше забив у футболці каталонців. Підопічні Гансі Фліка повністю домінували на полі, контролювали м’яч, створили безліч моментів і не дозволили супернику нічого небезпечного. Наступним випробуванням для Барси стане матч за трофей Жоана Гампера проти Комо, який відбудеться у неділю, 10 серпня.

Ліверпуль провів одразу два матчі проти Атлетіка із Більбао на Енфілді. У першому з них розгромив суперника з рахунком 4:1. Уже на 2-й хвилині Ріо Нгумоха відкрив рахунок після сольного проходу, а згодом асистував Дарвіну Нуньєсу — і до 5-ї хвилини мерсисайдці вели 2:0. Перед перервою третій гол забив Бен Доук, а на початку другого тайму відзначився Гарві Елліотт. Гості змогли відповісти лише голом Гурусети наприкінці матчу. Для Алексіса Макаллістера це був перший старт у передсезонці, а Енді Робертсон вивів Ліверпуль на поле з капітанською пов’язкою.

У другому спарингу «червоні» знову здолали Атлетік, але вже з рахунком 3:2. Господарі забили завдяки точному удару Салаха, але баски швидко відповіли голом Сансета. Після перерви Ґакпо оформив дубль, на який суперник відповів м’ячем Харруша Саннаді скоротив відставання. Наприкінці матчу єгиптянин мав шанс поставити крапку, однак не реалізував пенальті на 81-й хвилині.

Севілья двічі виходила вперед у матчі проти Аль-Кадісії, але не змогла втримати перемогу – фінальний рахунок 2:2. Уже на 8-й хвилині рахунок відкрив Лукебакіо, проте Ретегі швидко зрівняв. Після перерви Ідумбо знову вивів андалусійців уперед, однак на п’ятій компенсованій хвилині Карвальйо вирвав нічию для гостей.

Товариські матчі

Наполі – Касертана 1:1

Голи: Політано, 43 – Вано, 35

Тегу – Барселона 0:5

Голи: Гаві, 21, 45+2, Левандовскі, 27, Тоні Фернандес, 54, Решфорд, 65

Ліверпуль – Атлетік 4:1

Голи: Нгумоха, 2, Нуньєс, 5, Паділья, 42 (автогол), Елліотт, 58 – Гурусета, 76

Ліверпуль – Атлетік 3:2

Голи: Салах, 14, Ґакпо, 55, 70 – Сансет, 29, Харруш Саннаді, 64

Севілья – Аль-Кадісія 2:2

Голи: Лукебакіо, 8, Ідумбо, 59 – Ретегі, 29, Карвальйо, 90+5

Напередодні зіграла низка європейських команд з українцями у складі.