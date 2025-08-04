Сергій Стаднюк

Ціла низка товариських матчів відбулася у неділю, 3 серпня. До вашої уваги огляд найцікавіших із них.

У товариському матчі Ньюкасл та Тоттенгем обмінялися голами ще у першому таймі. Вже на 4-й хвилині Бреннан Джонсон відкрив рахунок, але до перерви Барнс зрівняв рахунок. У підсумку матч завершився нічиєю 1:1. Також у цій грі важкої травми зазнав один із лідерів «шпор» Джеймс Меддісон.

Аякс та Монако також зіграли внічию – 2:2. У складі нідерландського клубу точних ударів завдали Тейлор і Траоре. Однак Бірет і Мінаміно забили у складі суперника, подарувавши глядачам результативне протистояння.

Лестер переграв Фіорентину з рахунком 2:0. Джордан Аю відкрив рахунок на 29-й хвилині, а вже за кілька хвилин Фатаву подвоїв перевагу англійського клубу.

Матч між Аль-Шабабом та Аль-Шарджею завершився без голів – 0:0. Чи зіграв український воротар Георгій Бущан, наразі невідомо.

Наполі поступився Бресту з рахунком 1:2. Французький клуб забезпечив перевагу ще до перерви завдяки дублю Ажорка, а у другому таймі Лукка скоротив відставання, але на більше італійців не вистачило.

Жирона здобула перемогу над Вулвергемптоном і виграла 48-й Кубок Коста-Брава – 2:1. Переможні м’ячі забили Еррера та Рока, тоді як Аріас скоротив відставання лише наприкінці матчу.

Вінгер Жирони Віктор Циганков вийшов у стартовому складі й провів на полі 82 хвилини. Інший українець Владислав Крапивцов залишився в запасі.

Порту сенсаційно мінімально обіграв мадридський Атлетико. Єдиний гол у матчі провів 19-річний Фрогольдт на останній хвилині першого тайму.

Вест Гем впевнено переграв Борнмут – 2:0. Успіх лондонцям забезпечили точні удари Фюллькруга та Боуена.

Не зважаючи на чутки про близький трансфер до ПСЖ захисник «вишень» Ілля Забарний вийшов у стартовому складі. Українець провів на полі 83 хвилини.

Манчестер Юнайтед та Евертон видали бойову нічию – 2:2. Бруну Фернандеш відкрив рахунок з пенальті, однак Ндіає ще до перерви вдалося його зрівняти. Другий тайм пройшов за схожим сценарієм із м'ячем Маунта й автоголом Гевена.

Захисник «ірисок» Віталій Миколенко також вийшов із перших хвилин. Українець провів на полі повний матч.

Товариські матчі

Ньюкасл – Тоттенгем 1:1

Голи: Барнс, 38 – Бреннан Джонсон, 4

Аякс – Монако 2:2

Голи: Тейлор, 29, Траоре, 87 – Бірет, 34, Мінаміно, 65

Лестер – Фіорентина 2:0

Голи: Джордан Аю, 29, Фатаву, 36

Аль-Шабаб – Аль-Шарджа 0:0

Наполі – Брест 1:2

Голи: Лукка, 63 – Ажорк, 28, 33

Жирона – Вулвергемптон 2:1

Голи: Еррера, 51, Рока, 56 – Аріас, 78

Порту – Атлетико 1:0

Гол: Фрогольдт, 45+1

Борнмут – Вест Гем 0:2

Голи: Фюллькруг, 24, Боуен, 67

Манчестер Юнайтед – Евертон 2:2

Голи: Бруну Фернандеш, 19 (пен.), Маунт, 69 – Ндіає, 40, Гевен, 75 (автогол)