Павло Василенко

Колишній головний тренер збірної Англії та Ньюкасла Кевін Кіган повідомив, що у нього діагностували рак четвертої стадії. 75-річний колишній гравець Ліверпуля розповів про стан свого здоров'я минулими вихідними.

«Вони сказали, що у нас є провідний лікар з новим способом боротьби з раком четвертої стадії. Він був уболівальником Ліверпуля, тому я пішов з ним зустрітися», – цитує Кігана агентство DPA.

Кіган, дворазовий володар «Золотого м'яча», розпочав свою кар'єру в Сканторпі, перш ніж перейшов до Ліверпуля в 1971 році, де виграв три титули Прем'єр-ліги, два Кубки УЄФА, Кубок Англії та Кубок європейських чемпіонів у 1977 році.

Він також грав за Саутгемптон та Ньюкасл до кінця своєї кар'єри. Він провів 63 матчі за національну збірну, забивши 21 гол. Двічі тренував Ньюкасл, Фулгем, Манчестер Сіті та збірну Англії.