У 58-річного румунського фахівця Дана Петреску, який у минулому виступав за Челсі та Стяуа, виявили рак. Про це повідомляє авторитетне британське онлайн-видання Daily Mail. За інформацією джерела, стан колишнього футболіста та тренера оцінюється як дуже серйозний.

Зазначається, що наразі Дан Петреску проходить курс хіміотерапії. Раніше з’являлася інформація, що на тлі лікування він суттєво схуд — майже на 32 кілограми. Водночас повідомлялося, що спеціаліст демонстрував позитивну динаміку відновлення після застосування методів китайської медицини.

Дану Петреску виповнилося 58 років наприкінці грудня. Його самопочуття залишається під пильним наглядом лікарів.

Під час ігрової кар’єри Петреску захищав кольори Стяуа, Дженоа, Фоджі, Шеффілд Венсдей, Челсі та інших клубів. Найбільших успіхів він досяг у складі лондонського Челсі, з яким виграв Кубок володарів кубків УЄФА у сезоні 1997/98 та Суперкубок УЄФА 1998 року. Разом зі Стяуа він доходив до фіналу Кубка європейських чемпіонів сезону 1988/89.

Після завершення ігрової кар’єри Дан Петреску працював тренером у Рапиді з Бухареста, краківській Віслі, Кубані, Динамо, Аль-Арабі, Клужі та корейському клубі Чонбук Хьонде Моторс.