Дибала може підписати новий контракт з «Ювентусом» через Влаховіча
Дибала не перейде в «Наполі»
Головним претендентом на аргентинця залишається «Інтер»
Аргентинський зірковий футболіст Пауло Дібала не перейде в «Наполі». Про це повідомив в Twitter журналіст Ніколо Скіра.
«Не дивлячись на останні чутки, Пауло Диба не буде гравцем «Наполі». Ніяких переговорів між Адзуррі і його агентом Антуаном не ведеться, а був тільки дзвінок, щоб дізнатися умови і вимоги за контрактом».
Нагадаємо, раніше Дибала домовився з «Інтером» про чотирирічний контракт.
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