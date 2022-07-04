Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:05
Телемагазин
12:05
Стронгмен. Кубок України. Фестиваль - Звитяга нескорених

Дибала не перейде в «Наполі»

Головним претендентом на аргентинця залишається «Інтер»
Футбол Серія А
08:45
Дибала не перейде в «Наполі»

Аргентинський зірковий футболіст Пауло Дібала не перейде в «Наполі». Про це повідомив в Twitter журналіст Ніколо Скіра.

«Не дивлячись на останні чутки, Пауло Диба не буде гравцем «Наполі». Ніяких переговорів між Адзуррі і його агентом Антуаном не ведеться, а був тільки дзвінок, щоб дізнатися умови і вимоги за контрактом».

Нагадаємо, раніше Дибала домовився з «Інтером» про чотирирічний контракт.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Пауло Діба Наполі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Наполі» готовий підписати Кейлора Наваса
«Наполі» готовий підписати Кейлора Наваса
Футбол Серія А
07:58
У клубі MLS Інсіньє зустріли, як Бога. Відео
У клубі MLS Інсіньє зустріли, як Бога. Відео
Футбол У світі
25 червня 14:08
Один з найкращих центральних захисників в Європі хоче перейти в «Барселону»
Один з найкращих центральних захисників в Європі хоче перейти в «Барселону»
Футбол Прімера
16 червня 09:19
Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки
Дібала знайшов собі нову команду і погодив контракт на чотири роки
Футбол Серія А
15 червня 10:53

Новини: Футбол

Захисник, який залишив «Верес», повернувся до «Чорноморця»
Захисник, який залишив «Верес», повернувся до «Чорноморця»
Українська Прем'єр-ліга
11:57
«Арсенал» офіційно оголосив про трансфер Жезуса
«Арсенал» офіційно оголосив про трансфер Жезуса
Англійська Прем'єр-ліга
11:28
Лаутаро Мартінес ще на сезон залишиться в «Інтері»
Лаутаро Мартінес ще на сезон залишиться в «Інтері»
Серія А
10:58
Хачеріді про продовження кар'єри: «Я вже все. Швидше за все, все»
Хачеріді про продовження кар'єри: «Я вже все. Швидше за все, все»
Українська Прем'єр-ліга
10:16
«Дніпро-1» вилетів на тренувальний збір без нового головного тренера
«Дніпро-1» вилетів на тренувальний збір без нового головного тренера
Українська Прем'єр-ліга
09:45
Мазяр покинув казахстанський «Акжайик»
Мазяр покинув казахстанський «Акжайик»
Українські легіонери
09:04
Дибала не перейде в «Наполі»
Дибала не перейде в «Наполі»
Серія А
08:45
«Наполі» готовий підписати Кейлора Наваса
«Наполі» готовий підписати Кейлора Наваса
Серія А
07:58
російський тренер не вніс гравця збірної України на матч Ліги чемпіонів
російський тренер не вніс гравця збірної України на матч Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонов UEFA
07:45
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Бокс Професійний бокс
02 липня 17:12
6
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Бокс Професійний бокс
02 липня 22:45
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Бокс Професійний бокс
02 липня 16:06
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Бокс Професійний бокс
02 липня 20:50
Всі новини