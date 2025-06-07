«Динамівська» зв'язка збірної України розкрила, чи знала щось про канадців до червневого матчу
Чи високими є знання Піхальонка та Шапаренка про склад суперника?
близько 8 годин тому
Микола Шапаренко й Олександр Піхальонок / Фото - УАФ
Півзахисники Динамо та збірної України Олександр Піхальонок і Микола Шапаренко відповіли на запитання, чи знали вони щось про склад збірної Канади до стартового матчу товариського турніру Canadian Shield.
Піхальонок зізнався, що знає лише захисника Баварії Альфонсо Девіса:
Якщо чесно, ні. Тільки Девіса знаю і все.
Схожі пізнання і в Шапаренка:
Альфонсо Девіс, але він на травмі. Та дуже багато там якісних гравців. Я не знаю прізвищ, але знаю, що дуже гарна збірна, дуже серйозна.
Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що на Canadian Shield дасть шанс кожному футболісту.
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