Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про гравців, які були викликані на турнір в Канаді.

«Деякі гравці травмовані, деяких ми не запросили до збірної. Ми запрошуємо нові імена та молодь. На Євро наша команда була наймолодшою. Зараз беремо ще більше молоді, щоб дати шанс тим, хто заслужив. Багато гравців з УПЛ варті на шанс в збірній.

Як я казав, у нас є два матчі – ніхто не гратиме всі 180 хвилин. Дамо шанс кожному футболісту. Ці ігри — це підготовка до важливого старту відбору на ЧС у вересні», – сказав Ребров на пресконференції.