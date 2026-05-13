Сергій Разумовський

У пресконференцзалі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського у вівторок, 12 травня, відбулася офіційна церемонія підписання Меморандуму про співпрацю між футбольним клубом Динамо Київ і Третім армійським корпусом. Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

Нове партнерство започатковане під гаслом взаємної підтримки, яке символізує єдність футболу та українських захисників: уболівальники підтримують команду на полі, а клуб, своєю чергою, підтримує військових, ветеранів та їхні родини.

Підписання документа стало важливим кроком у розвитку соціальної та благодійної діяльності Динамо Київ. У церемонії взяли участь представники клубу та військового формування. Свої підписи під Меморандумом поставили голова штабного фонду Третього армійського корпусу Підтримай Третю Штурмову Олег Петренко, командир 3-го механізованого батальйону 60-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу Андрій Балановський, генеральний директор Динамо Дмитро Бріф, а також вінгер київської команди Андрій Ярмоленко.

Угода про співпрацю розрахована на три роки. Її ключова мета полягає у створенні системної підтримки для військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх сімей, а також у реалізації спортивних, соціальних і благодійних ініціатив, спрямованих на допомогу захисникам України.

У межах партнерства Динамо Київ і Третій армійський корпус планують спільно втілювати низку важливих проєктів. Зокрема, йдеться про програми реабілітації військових, підтримку родин українських захисників, а також допомогу дітям, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.

Окрім цього, сторони мають намір організовувати спільні соціальні та спортивні заходи, проводити благодійні акції на підтримку Сил оборони України, реалізовувати медійні кампанії та створювати спільну атрибутику. Такі ініціативи мають не лише практичне, а й символічне значення, адже покликані посилити зв’язок між футбольною спільнотою та українськими військовими.

Окремий напрям співпраці передбачає залучення військовослужбовців і ветеранів до футбольного життя Динамо. Захисники України зможуть безоплатно відвідувати матчі київської команди, бувати на відкритих тренуваннях, знайомитися з історією клубу під час екскурсій до музею на стадіоні імені Валерія Лобановського, а також брати участь у зустрічах із футболістами та тренерським штабом.

Також у межах партнерства заплановані автограф-сесії, мотиваційні зустрічі, спільні події та інші формати безпосереднього спілкування між представниками команди й українськими захисниками. У клубі розраховують, що така співпраця допоможе не лише підтримати військових морально та соціально, а й сприятиме їхній інтеграції у спортивне та громадське життя.

Нагадаємо, нападник Динамо Матвій Пономаренко більше не є одноосібним лідером бомбардирської гонки УПЛ.