Сабо: «Фенербахче» - слабкий суперник для «Динамо»
«Динамо» анонсувало проведення нового благодійного матчу
Гра відбудеться в Швейцарії
Київське «Динамо» проведе благодійний матч зі швейцарською «Лозаною», повідомляє прес-служба клубу.
Гра запланована на 29 червня. За пару днів до цього кияни почнуть свій літній збір, який відбудеться якраз в Швейцарії.
«Лозанна» в минулому сезоні вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату Швейцарії. Всі виручені з матчу гроші підуть на допомогу постраждалим від війни в Україні.
Раніше стало відомо, що 4 клубу з топ ліг Європи цікавилися вінгером «Динамо» Віктором Циганковим.
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