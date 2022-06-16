«Динамо» анонсувало проведення нового благодійного матчу

Гра відбудеться в Швейцарії

Київське «Динамо» проведе благодійний матч зі швейцарською «Лозаною», повідомляє прес-служба клубу.

Гра запланована на 29 червня. За пару днів до цього кияни почнуть свій літній збір, який відбудеться якраз в Швейцарії.

«Лозанна» в минулому сезоні вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату Швейцарії. Всі виручені з матчу гроші підуть на допомогу постраждалим від війни в Україні.

Раніше стало відомо, що 4 клубу з топ ліг Європи цікавилися вінгером «Динамо» Віктором Циганковим.