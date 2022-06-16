Журналіст назвав чотири клуби, які цікавилися Циганковим

Але вінгер «Динамо» захотів грати в Англії

журналіст Михайло Співаковський в програмі «Татотаке» назвав чотири клуби, які цікавилися вінгером «Динамо» Віктором Циганковим.

Це «Хоффенхайм», «Аталанта», «Монако» і «Ліон».

За інформацією джерела, Циганков відмовився від пропозицій цих команд, оскільки хоче грати в Англії.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Циганков підписав контракт з агентством брата Хосепа Гвардіоли. Контракт з «Динамо» у Циганкова закінчується через рік.

Раніше повідомлялося, що Циганков зацікавив «Ліверпуль».