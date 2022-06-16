Циганков грою у відборі чемпіонату світу-2022 зацікавив «Ліверпуль»
Журналіст назвав чотири клуби, які цікавилися Циганковим
Але вінгер «Динамо» захотів грати в Англії
журналіст Михайло Співаковський в програмі «Татотаке» назвав чотири клуби, які цікавилися вінгером «Динамо» Віктором Циганковим.
Це «Хоффенхайм», «Аталанта», «Монако» і «Ліон».
За інформацією джерела, Циганков відмовився від пропозицій цих команд, оскільки хоче грати в Англії.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Циганков підписав контракт з агентством брата Хосепа Гвардіоли. Контракт з «Динамо» у Циганкова закінчується через рік.
Раніше повідомлялося, що Циганков зацікавив «Ліверпуль».
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