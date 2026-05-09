Сергій Разумовський

У 27-му турі української Прем'єр-ліги київське Динамо на виїзді зіграло внічию з ЛНЗ.

Ключові події матчу відбулися у першому таймі. На 21-й хвилині Едуардо Герреро відправив м’яч у сітку воріт, однак гол форварда киян було скасовано після перегляду VAR через офсайд. Для нападника Динамо це вже другий тур поспіль, у якому його взяття воріт анулюють після відеоперегляду.

Майже одразу після цього кадрової втрати зазнали господарі. Вінгер черкаської команди Микитишин отримав травму і не зміг продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Твердохліб.

Надалі команди діяли доволі обережно. ЛНЗ намагався шукати свої шанси у контратаках, але до стовідсоткових моментів справа так і не дійшла. Динамо грало без травмованих Пономаренка та Редушка, і їхня відсутність відчувалася в атакувальній лінії. Найактивнішим у складі киян був Волошин, однак він так і не зміг влучити у ворота.

Після цієї нічиєї Динамо набрало 48 очок і фактично ускладнило собі боротьбу за єврокубки через чемпіонат. За три тури до фінішу кияни суттєво відстають від другого Полісся, яке має 55 балів, та третього ЛНЗ із 54 очками.

Тепер для виходу до Ліги Європи Динамо необхідно перемагати Чернігів у фіналі Кубка України.

УПЛ, 27-й тур

ЛНЗ – Динамо 0:0

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Горін, Муравський, Драмбаєв, Дідик, Рябов, Пастух, Микитишин (Твердохліб 25; Кравчук 90), Кузик, Ассінор (Авуду 80)

Динамо: Нещерет, Коробов (Караваєв 46), Біловар (Захарченко 57), Міхавко, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко (Буяльський 73), Піхальонок, Волошин, Огундана (Ярмоленко 73), Герреро (Бленуце 86)

Попередження: Горін, 61, Драмбаєв, 79, Ассінор, 80