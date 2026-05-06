Сергій Разумовський

Генеральний директор Чернігова Микола Синиця розповів у клубному Instagram про підготовчі кроки клубу на випадок можливої участі в єврокубках, а також прокоментував питання організації поїздки вболівальників на фінальний матч Кубка України.

За словами керівника клубу, Чернігів справді вивчає різні варіанти стадіонів, які потенційно можуть прийняти домашні матчі команди у кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Такий сценарій стане актуальним лише у разі перемоги чернігівського колективу у фіналі Кубка України.

Синиця наголосив, що пошук арени для можливих єврокубкових матчів не варто сприймати як прояв надмірної самовпевненості або передчасних амбіцій. За його словами, клуб діє виключно відповідно до чинних регламентних норм. УЄФА заздалегідь зобов’язує потенційних учасників єврокубків надати гарантійні листи щодо стадіону, на якому команда зможе проводити свої домашні поєдинки.

Генеральний директор Чернігова пояснив, що це стандартна процедура для клубів, які мають шанс потрапити до європейських турнірів. Вона передбачена вимогами УЄФА та Української асоціації футболу, тому представник Першої ліги повинен заздалегідь підготувати необхідні документи незалежно від підсумкового результату фіналу.

Окремо Синиця прокоментував ситуацію з квитками на вирішальний матч Кубка України, який запланований на 20 травня. За його словами, Чернігів наразі ще не отримав від УАФ офіційної інформації щодо механізму продажу або розподілу квитків для вболівальників.

У клубі очікують на деталі від Української асоціації футболу та планують оперативно повідомити своїх уболівальників одразу після отримання офіційних роз’яснень. Синиця підкреслив, що інтерес до фінального матчу є дуже високим, адже для Чернігова це одна з найважливіших подій в історії клубу.

Також керівник клубу заявив, що Чернігів планує допомогти своїм уболівальникам із виїздом на фінал. Зокрема, клуб має намір організувати кілька автобусів для фанатів, які захочуть підтримати команду у Львові.

У Чернігові розраховують на потужну підтримку з боку своїх прихильників на трибунах. Для команди, яка боротиметься за історичний трофей і можливу путівку до Ліги Європи, присутність уболівальників може стати важливим емоційним фактором у вирішальному поєдинку.

Фінал Кубка України відбудеться 20 травня у Львові. У разі перемоги Чернігів не лише здобуде національний трофей, а й отримає право представляти Україну в Лізі Європи, хоча ризикує вилетіти навіть із Першої ліги.