Динамо дізналось майбутнього суперника в Лізі чемпіонів
Маккабі Т-А не зміг забити Пафосу
29 хвилин тому
Динамо в 3 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє проти Пафоса.
Чемпіон Кіпру здобув мінімальну перемогу над Маккабі Т-А»(1:0) та за підсумком двох зустрічей вийшов до наступного раунду ЛЧ.
У наступному раунді відбору Ліги чемпіонів Пафос зіграє з Динамо, яке пройшло Хамрун Спартанс (3:0, 3:0). Матчі відбудуться 5-6 та 12-13 серпня.
Ліга чемпіонів. 2 кваліфікаційний раунд. Матч-відповідь
Маккабі Т-А – Пафо 0:1 (Перший матч - 1:1)
Гол: Жажа, 40
Прохід Хамруна гарантував Динамо потрапляння в основний етап єврокубків.