Київське Динамо без особливих проблем впоралося з мальтійським Хамрун Спартанс, здобувши дві розгромні перемоги та оформивши підсумковий рахунок 6:0 за сумою двох зустрічей у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2025/26.

Завдяки цьому результату команда Олександра Шовковського вже забезпечила собі участь у основному етапі одного із єврокубків. У разі невдачі в наступному раунді ЛЧ динамівці вирушать до раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Якщо ж і там команда не пройде далі, то кияни продовжать боротьбу в Лізі конференцій.

Наступний суперник Динамо визначиться у протистоянні Пафосу та Маккабі з Тель-Авіва. Перша зустріч завершилася внічию 1:1. Гра-відповідь відбудеться 30 липня о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, минулого сезону Динамо виступало у груповому етапі Ліги Європи, де завершило кампанію на 34-й позиції з 36 учасників, заробивши лише чотири очки у восьми матчах.