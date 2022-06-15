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«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

В першій грі господарями будуть кияни
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
13:33
«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: ФК Динамо

В Швейцарії відбулося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору віце-чемпіон України «Динамо» зустрінеться з другою командою Туреччини «Фенербахче».

Ліга чемпіонов. Кваліфікація. Шлях представників ліг. 2-й раунд

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«Динамо» «Фенербахче»

Перші матчі пройдуть 19/20 липня, а гра-відповідь запланована на 26-27 липня. Господарями першої зустрічі будуть кияни.

Нагадаємо, що на захисника «Динамо» полює «Тотенгем».

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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