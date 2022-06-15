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«Динамо» дізналося суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів
В першій грі господарями будуть кияни
13:33
Фото: ФК Динамо
В Швейцарії відбулося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору віце-чемпіон України «Динамо» зустрінеться з другою командою Туреччини «Фенербахче».
Ліга чемпіонов. Кваліфікація. Шлях представників ліг. 2-й раунд
«Мідтьюлланн» – АЕК Ларнака
«Динамо» – «Фенербахче»
Перші матчі пройдуть 19/20 липня, а гра-відповідь запланована на 26-27 липня. Господарями першої зустрічі будуть кияни.
Нагадаємо, що на захисника «Динамо» полює «Тотенгем».
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