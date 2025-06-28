Динамо довелося внести важливі зміни у плани зборів. Причина невідома
Кияни вже вирушили на міжнародний етап підготовки до сезону
близько 1 години тому
Київське Динамо розпочало літній навчально-тренувальний збір. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що він стартував на два дні раніше, ніж було заплановано. У суботу, 28 червня, команда вирушила до Австрії через Молдову: спочатку автобусом до Кишинева, а звідти – літаком до місця зборів поблизу Грацу.
Під час підготовки до нового сезону динамівці планують провести низку контрольних поєдинків. Інформацію про спаринг-партнерів буде оголошено згодом. Також в секреті тримається повний склад делегації.
Сезон для команди розпочнеться матчами другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Першу гру заплановано на 22 липня.
Раніше визначилися два потенційні суперники Динамо у відборі до головного єврокубка.