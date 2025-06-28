Сергій Стаднюк

Київське Динамо розпочало літній навчально-тренувальний збір. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що він стартував на два дні раніше, ніж було заплановано. У суботу, 28 червня, команда вирушила до Австрії через Молдову: спочатку автобусом до Кишинева, а звідти – літаком до місця зборів поблизу Грацу.

Під час підготовки до нового сезону динамівці планують провести низку контрольних поєдинків. Інформацію про спаринг-партнерів буде оголошено згодом. Також в секреті тримається повний склад делегації.

Сезон для команди розпочнеться матчами другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Першу гру заплановано на 22 липня.

Раніше визначилися два потенційні суперники Динамо у відборі до головного єврокубка.