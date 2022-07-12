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«Динамо» другим складом обіграло «Ліон» з голами Антюха, Супряги та Волошина

Форвард забив за киян вперше за майже два роки
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:55
«Динамо» другим складом обіграло «Ліон» з голами Антюха, Супряги та Волошина
Фото - ФК Динамо Київ

У благодійному матчі «Динамо» переграло «Ліон».

«Біло-сині» володіли перевагою в першому таймі. Це вилилося в зароблений пенальті. Але його не зміг реалізувати Ванат.

Щоправда, досить швидко «Динамо» вдалося відкрити рахунок. Антюх замкнув передачу на порожні ворота. Прекрасний момент мав Супряга, проте врятував воротар.

А після перерви форвард все-таки вразив ворота. Проте одразу ж Ель-Аруш повернув різницю в один м'яч. Також міг забивати Кадевере, Але у нього не вийшов удар з декількох метрів.

Далі в складі обох команд почалися заміни. Гра заспокоїлася і стало менше моментів. Але Вікентій Волошин, що вийшов на заміну, скористався одним з нечисленних шансів.

О 21:50 стартує другий матч між командами.

Благодійний матч

«Ліон» – «Динамо» 1:3

Голи: Ель-Аруш, 60 – Антюх, 28, Супряга, 57, Волошин, 86

«Ліон» (стартовий склад): Ріу, Діоманде, Дюбуа, Ломамі, Озчакар, Бунаас, Ель-Аруш, Пакета, Баркола, Діб, Кадевере.

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 64), Кравченко (Тимчик, 64), Сирота (Боль, 73), Бурда, Вівчаренко (Дубінчак, 64), Шепєлєв, Гармаш, Антюх (В. Волошин, 80), Андрієвський, Ванат, Супряга.

Сергій Стаднюк
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