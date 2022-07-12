Перешкода для Забарного? «Барселона» віддала захисника «Тоттенгему»
«Динамо» готується продати Забарного в найближчі тижні – джерело
На захисника претендують багато клубів
Захисник « Динамо » Ілля Забарний може покинути київський клуб в найближчі тижні, повідомляє британський журналіст фрейзер Флетчер в своєму Twitter.
За його інформацією, зараз дуже багато клубів претендує на динамівця, в тому числі з АПЛ. « Динамо » готове до продажу Забарного і хоче виручити за нього чималі гроші.
Раніше повідомлялося, що « Тоттенхем » хоче підписати Забарного.
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