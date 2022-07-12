«Динамо» готується продати Забарного в найближчі тижні – джерело

На захисника претендують багато клубів

Захисник « Динамо » Ілля Забарний може покинути київський клуб в найближчі тижні, повідомляє британський журналіст фрейзер Флетчер в своєму Twitter.

За його інформацією, зараз дуже багато клубів претендує на динамівця, в тому числі з АПЛ. « Динамо » готове до продажу Забарного і хоче виручити за нього чималі гроші.

Раніше повідомлялося, що « Тоттенхем » хоче підписати Забарного.