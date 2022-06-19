Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
15:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Матч за 3 місце. Пряма трансляція
15:10
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Україна

«Тоттенхем» все ближче до Забарного

Англійці не змогли підписати трьох гравців в центр захисту
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:09
«Тоттенхем» все ближче до Забарного
Ілля Забарний / Фото: Динамо Київ

Лондонський «Тоттенхем» продовжує розглядати трансфер захисника «Динамо» Іллі Забарного, повідомляє Football London.

Тренерський штаб Антоніо Конте має намір посилити центр захисту і клуб не домовився про трансфери гравців «Інтера» Мілана Скріньяра і Алессандра Бастоні, і Йошко Гвардіола з «Лейпцига». Скриньяр може перейти в ПСЖ, а Бастоні планує залишитися в «Мілані».

Невдачі на трансферному ринку можуть змусити «Тоттенхем» активізуватися з приводу покупки 19-річного українця.

Нагадаємо, «Динамо» хоче виручити за Забарного 30 млн євро.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ілля Забарний Тоттенхем

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Лише один український футболіст потрапив в список номінантів на премію Golden Boy-2022
Лише один український футболіст потрапив в список номінантів на премію Golden Boy-2022
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15 червня 18:59
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14 червня 13:57
П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»
П'ятов: «Навіть мріяти не міг про 102 матчі за збірну»
Футбол Збірна України
11 червня 19:46
Забарний: «4 дня між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові »
Забарний: «4 дня між матчами, це дуже добре. Думаю, всі зможуть відпочити, вийдуть на 100% готові »
Футбол Збірна України
04 червня 13:57
Повернувся до Конте. Перішич підписав контракт з «Тоттенгемом»
Повернувся до Конте. Перішич підписав контракт з «Тоттенгемом»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
31 травня 18:29
Конте ще на сезон затримається в «Тоттенхемі»
Конте ще на сезон затримається в «Тоттенхемі»
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
27 травня 21:27

Новини: Футбол

Бущан розповів, що збірна України повністю перейшла на рідну мову
Бущан розповів, що збірна України повністю перейшла на рідну мову
Збірна України
15:27
Мудрика не буде? «Байєр» вирішив залишити французького вінгера
Мудрика не буде? «Байєр» вирішив залишити французького вінгера
Бундесліга
14:58
«Тоттенхем» все ближче до Забарного
«Тоттенхем» все ближче до Забарного
Українська Прем'єр-ліга
14:09
Павлов: «Ці буряти, б**, хто це взагалі такі? Адже у них мізків немає»
Павлов: «Ці буряти, б**, хто це взагалі такі? Адже у них мізків немає»
В Україні
13:46
«Болонья» повернеться до Довбику в разі продажу Арнаутовіча
«Болонья» повернеться до Довбику в разі продажу Арнаутовіча
Українські легіонери
13:10
Луческу допускає, що йому хотіли зіпсувати імідж
Луческу допускає, що йому хотіли зіпсувати імідж
Українська Прем'єр-ліга
12:46
З «Чорноморця» пішли всі легіонери і Морозюк
З «Чорноморця» пішли всі легіонери і Морозюк
Українська Прем'єр-ліга
11:58
Ярмоленко подешевшав на 1 млн євро
Ярмоленко подешевшав на 1 млн євро
Українські легіонери
11:45
Решфорд судиться з єгипетським студентом через образи в мережі
Решфорд судиться з єгипетським студентом через образи в мережі
Англійська Прем'єр-ліга
10:58
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Всі новини