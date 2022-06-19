«Тоттенхем» все ближче до Забарного

Англійці не змогли підписати трьох гравців в центр захисту

Ілля Забарний / Фото: Динамо Київ

Лондонський «Тоттенхем» продовжує розглядати трансфер захисника «Динамо» Іллі Забарного, повідомляє Football London.



Тренерський штаб Антоніо Конте має намір посилити центр захисту і клуб не домовився про трансфери гравців «Інтера» Мілана Скріньяра і Алессандра Бастоні, і Йошко Гвардіола з «Лейпцига». Скриньяр може перейти в ПСЖ, а Бастоні планує залишитися в «Мілані».

Невдачі на трансферному ринку можуть змусити «Тоттенхем» активізуватися з приводу покупки 19-річного українця.

Нагадаємо, «Динамо» хоче виручити за Забарного 30 млн євро.



