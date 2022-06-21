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«Динамо» і більшість клубів УПЛ планують грати в Києві. «Шахтар» і «Дніпро-1» – на заході України

Унікальним серед усіх представників еліти буде «Верес»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:52
«Динамо» і більшість клубів УПЛ планують грати в Києві. «Шахтар» і «Дніпро-1» – на заході України
Фото - ФК Шахтар

Клуби УПЛ визначилися з місцями проведення матчів чемпіонату. Про це в особистому Telegram-каналі повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Так, в Києві планує грати більшість команд. Це «Динамо», «Зоря», «Чорноморець», «Кривбас», «Колос», «Інгулець», «Олександрія», «Металіст 1925», «Ворскла» та «Металіст».

У Львові: «Рух», «Львів» та «Шахтар». В Ужгороді: «Минай» і «Дніпро-1».

Унікальна ситуація з «Вересом». Рівняни планують ввести в експлуатацію власний стадіон і отримати дозвіл грати на ньому.

Однак, у залежності від єврокубкових матчів, «Динамо», «Зоря» і «Ворскла» можуть грати на заході України. Також в залежності від деокупації територій і зменшення загроз карта ігор може збільшуватися.

Раніше в УПЛ повідомили, що клуби не домовилися про поділ чемпіонату на групи.

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Динамо Київ СК Дніпро-1 Ворскла Зоря

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