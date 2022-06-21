Клуби УПЛ не домовилися про поділ чемпіонату на групи. Він буде умовним

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Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прояснив деякі організаційні моменти нового чемпіонату. Також функціонер відповів, чи буде він ділитися на групи.

– Ця інформація не відповідає дійсності. На цей момент остаточне рішення ще не прийняте. Була робоча група з клубами, розглядали декілька форматів проведення змагань. Клуби підтримують класичний формат у два кола з територіальним розміщенням команд, з урахуванням чого має пройти й жеребкування календаря.

Але про поділ на групи – таку пропозицію клуби не підтримали. Він є умовним – за місцем дислокації команди, щоб зменшити відстані на переїзди. Умовно, клуби, які базуватимуться в Києві або проводитимуть тут матчі, на першому етапі будуть грати між собою. Але це не поділ на групи, а за місцем дислокації команди.

– Тобто «Динамо» і «Шахтар», які базово дислокуються в Києві, гратимуть в столиці?

– За моєю інформацією, «Динамо» розглядає проведення своїх матчів у Києві. Знову ж таки, остаточного рішення ще нема, воно буде найближчим часом – коли ми будемо розуміти остаточно локації, де можна проводити. Чекаємо на цю інформацію від відповідних структур. А потім все має затвердити виконавчий комітет УАФ – лише тоді це рішення буде остаточним.

– Тобто зараз затримка в озвученні фінального рішення – це через узгодження з відповідальними органами, зокрема, Міноборони?

– Так. А так у нас формально уже є узгоджений календар і формат проведення. Чекаємо на ось ці бюрократичні моменти. Тому завчасно про це говорити. Але до кінця місяця все має бути зрозуміло. Ми та УАФ зі свого боку робимо усе можливе, щоб це прискорити.

– Тоді хоча б підтвердьте – базовою датою старту нового сезону є 20 серпня, так?

– Так.