Аби забив «Динамо». «Фенербахче» готовий заплатити за оренду Довбика
«Динамо» та «Фенербахче» розсудять шведи
UEFA призначив бригаду арбітрів на перший матч другого раунду кваліфікації ЛЧ
Глен Нюберг / Фото - ФК Динамо Київ
У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зустрінеться з «Фенербахче». Прес-служба UEFA оголосила бригаду арбітрів на перший матч.
Команди розсудять шведи. Головним суддею призначений Глен Нюберг. Йому 33 роки.
На лініях йому допоможуть Махбод Беїджі й Андреас Сьодерквіст. Обов'язки четвертого рефері виконає Адам Ладебек.
Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» спробує вирішити серйозну проблему у воротарській лінії до матчу з «Динамо».
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