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«Динамо» та «Фенербахче» розсудять шведи

UEFA призначив бригаду арбітрів на перший матч другого раунду кваліфікації ЛЧ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:53
«Динамо» та «Фенербахче» розсудять шведи
Глен Нюберг / Фото - ФК Динамо Київ

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» зустрінеться з «Фенербахче». Прес-служба UEFA оголосила бригаду арбітрів на перший матч.

Команди розсудять шведи. Головним суддею призначений Глен Нюберг. Йому 33 роки.

На лініях йому допоможуть Махбод Беїджі й Андреас Сьодерквіст. Обов'язки четвертого рефері виконає Адам Ладебек.

Раніше повідомлялося, що «Фенербахче» спробує вирішити серйозну проблему у воротарській лінії до матчу з «Динамо».

Сергій Стаднюк
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Теги

Фенербахче (футбол) Динамо Київ

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