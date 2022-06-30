«Фенербахче» спробує вирішити серйозну проблему воротарської лінії до матчу з «Динамо»

Поки що турки «ходять по тонкому льоду»

Алтай Баїндир / Фото - Sporx

Турецький «Фенербахче» зіткнувся з серйозною проблемою у воротарській лінії. Про це повідомляє Fanatik.

Клуб покинув голкіпер Берке Озер. Тепер, за інформацією джерела, керівництво займається пошуком дублера для основного Алтая Баїндира.

Розглядаються два кандидати. Це Ертугрул Ташкіран з «Касимпаші» та Гекхан Аккан з «Різеспора».

Відзначимо, що «Фенербахче» зіграє проти «Динамо» у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший матч – уже 20 липня.

Раніше стамбульський гранд підписав вінгера, що перезапустив кар'єру в Туреччині.