Сергій Разумовський

Визначилися дата та час проведення жеребкування 1/4 фіналу Кубка України сезону 2025/2026. Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Церемонія жеребкування відбудеться у п’ятницю, 28 листопада, в столичному Будинку футболу. Початок події запланований на 13:00, а всі охочі зможуть стежити за її перебігом у режимі реального часу завдяки прямій трансляції на офіційному YouTube-каналі УАФ. Під час жеребкування будуть сформовані пари команд, які зіграють між собою за право виходу до півфіналу турніру.

До чвертьфінальної стадії Кубка України сезону-2025/2026 пробилися такі клуби: Динамо (Київ), ЛНЗ (Черкаси), Металіст 1925 (Харків), Буковина (Чернівці), Інгулець (Петрове), Фенікс-Маріуполь, Чернігів та Локомотив (Київ). Саме між цими командами й буде розіграно путівки до наступного раунду змагань.

