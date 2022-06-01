Гравці «Металіста 1925» тренуються в «Байєрі», «Кельні» та польських командах
«Динамо» хоче грати єврокубки у Польщі. І вже просить підшукати їм стадіон
Про це розповів президент місцевої асоціації футболу
Президент Польської асоціації футболу Цезарій Кулеша розповів, що представники «Динамо» просили допомогти їм в пошуку стадіону для матчів єврокубків:
«Вони звернулися до мене з проханням допомогти знайти один стадіон у Польщі, де б вони могли грати відбіркові матчі єврокубків».
Для «Динамо» єврокубковий сезон розпочнеться з другого раунду кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Для потрапляння в основний раунд киянам потрібно пройти три раунди.
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