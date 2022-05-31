Форвард збірної Шотландії: «У України дуже якісна команда, я вже грав проти Ярмоленка і Зінченка»
В «Динамо» прокоментували чутки про повернення Ярмоленко
Чохоналідзе не в курсі
Генеральний директор «Динамо» Резо Чохоналідзе не в курсі, чи веде київський клуб переговори з Андрієм Ярмоленко про повернення.
- Резо Шотаевіч, кажуть, що Андрій Ярмоленко може повернутися в «Динамо». Це безпідставні чутки або диму без вогню не буває?
- Я зараз перебуваю за кордоном, тому навіть не знаю, про що мова. Я від вас вперше про це почув. Будь-яке пишуть. Не можна всьому вірити, але якщо він все-таки повернеться, то це буде добре. Однак поки у мене такої інформації немає.
- Тобто, все-таки чутки?
- Не знаю. Мені здається, якби велися такі переговори, я був би в курсі.
- Якщо Ярмоленко все-таки повернеться в «Динамо», то він зможе посилити команду?
- Думаю, він нам допоможе. Все-таки це гравець національної збірної, який багато зробив для українського футбола.
Раніше повідомлялося, що у Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ.
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