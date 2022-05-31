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В «Динамо» прокоментували чутки про повернення Ярмоленко

Чохоналідзе не в курсі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:59
В «Динамо» прокоментували чутки про повернення Ярмоленко

Генеральний директор «Динамо» Резо Чохоналідзе не в курсі, чи веде київський клуб переговори з Андрієм Ярмоленко про повернення.

- Резо Шотаевіч, кажуть, що Андрій Ярмоленко може повернутися в «Динамо». Це безпідставні чутки або диму без вогню не буває?

- Я зараз перебуваю за кордоном, тому навіть не знаю, про що мова. Я від вас вперше про це почув. Будь-яке пишуть. Не можна всьому вірити, але якщо він все-таки повернеться, то це буде добре. Однак поки у мене такої інформації немає.

- Тобто, все-таки чутки?

- Не знаю. Мені здається, якби велися такі переговори, я був би в курсі.

- Якщо Ярмоленко все-таки повернеться в «Динамо», то він зможе посилити команду?

- Думаю, він нам допоможе. Все-таки це гравець національної збірної, який багато зробив для українського футбола.

Раніше повідомлялося, що у Ярмоленко є дві пропозиції з АПЛ.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Теги

Андрій Ярмоленко Динамо Київ Вест Хем

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