В «Динамо» прокоментували чутки про повернення Ярмоленко

Генеральний директор «Динамо» Резо Чохоналідзе не в курсі, чи веде київський клуб переговори з Андрієм Ярмоленко про повернення.

- Я зараз перебуваю за кордоном, тому навіть не знаю, про що мова. Я від вас вперше про це почув. Будь-яке пишуть. Не можна всьому вірити, але якщо він все-таки повернеться, то це буде добре. Однак поки у мене такої інформації немає.

- Тобто, все-таки чутки?

- Не знаю. Мені здається, якби велися такі переговори, я був би в курсі.

- Якщо Ярмоленко все-таки повернеться в «Динамо», то він зможе посилити команду?

- Думаю, він нам допоможе. Все-таки це гравець національної збірної, який багато зробив для українського футбола.