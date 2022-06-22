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«Динамо» назвало стадіон, на якому прийме домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Очевидно, що він не в Україні
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
15:02
«Динамо» назвало стадіон, на якому прийме домашній матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» назвало стадіон, на якому проведе домашній матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Фенербахче».

Зустріч відбудеться 20 липня о 21:00 в Лодзі, Польща на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля. Саме там збірна України проводила свої матчі в Лізі націй. Його місткість становить 18 тисяч глядачів.

Матч-відповідь пройде 26 чи 27 липня у Стамбулі на «Шюкрю Сараджоглу», домашній арені «Фенербахче».

Нагадаємо, турки можуть підписати російського нападника перед матчем з «Динамо».

 

Сергій Лук'яненко
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