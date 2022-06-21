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«Фенербахче» хоче підписати російського форварда Дзюбу перед матчем з «Динамо»

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Футбол Футбол в Європі
20:11
«Фенербахче» хоче підписати російського форварда Дзюбу перед матчем з «Динамо»

Нападаючий збірної росії Артем Дзюба близький до переходу в «Фенербахче», повідомляє «Матч ТВ».

За інформацією джерела, турецька клуб готовий платити 33-річному форварду 2,5 мільйона євро в рік.

Контракт Дзюби з «Зенітом» завершиться 30-го червня, після чого гравець стане вільним агентом.

Нагадаємо, що «Фенербахче» - суперник «Динамо» в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 19 або 20 липня.

Петро Приходько
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Теги

Артем Дзюба Фенербахче (футбол) Динамо Київ

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