Хавбек «Динамо»: «Нам під силу перемогти «Фенербахче»
«Фенербахче» хоче підписати російського форварда Дзюбу перед матчем з «Динамо»
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20:11
Нападаючий збірної росії Артем Дзюба близький до переходу в «Фенербахче», повідомляє «Матч ТВ».
За інформацією джерела, турецька клуб готовий платити 33-річному форварду 2,5 мільйона євро в рік.
Контракт Дзюби з «Зенітом» завершиться 30-го червня, після чого гравець стане вільним агентом.
Нагадаємо, що «Фенербахче» - суперник «Динамо» в кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Матч відбудеться 19 або 20 липня.
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