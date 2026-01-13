Півзахисник Динамо Віталій Буяльський повідомив, що до від'їзду на турецькі збори команда тренуватиметься лише у залі. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Звісно, я сумував за роботою, футболом, адже пропустив багато часу через травму та не міг тренуватися. Тому дуже радий, що ми вийшли з відпустки, розпочнемо набирати форму та готуватися до другої частини сезону.

Пам’ятаю, раніше були зими з морозом, але без снігу, тому ми могли тренуватися. На базі «Динамо» вмикали підігрів поля – й усе було нормально. А з такою великою кількістю снігу, як зараз, ми ще не стикалися, тому працюватимемо лише в залі.