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«Динамо» не віддасть свого капітана в клуб Реброва

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:22
«Динамо» не віддасть свого капітана в клуб Реброва

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук не перейде в клуб з ОАЕ «Аль-Айн», який тренує Сергій Ребров.

Михайло Співаковський з ТаТоТаке повідомляє, що кияни відмовили своєму півзахиснику в зміні клубу.

Справа в тому, що «Аль-Айн» хотів взяти гравця в оренду на півроку. Однак, зважаючи на те, що у Сидорчука залишився лише рік контракту з «Динамо», його вирішили не відпускати.

Натомість з 31-річним півзахисником хочуть продовжити контракт.

Нагадаємо, один з найкращих легіонерів «Динамо» може покинути клуб.

Сергій Лук'яненко
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Сергій Сидорчук Динамо Київ

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