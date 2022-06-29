«Динамо» не віддасть свого капітана в клуб Реброва

Абсолютно логічне рішення

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук не перейде в клуб з ОАЕ «Аль-Айн», який тренує Сергій Ребров.

Михайло Співаковський з ТаТоТаке повідомляє, що кияни відмовили своєму півзахиснику в зміні клубу.

Справа в тому, що «Аль-Айн» хотів взяти гравця в оренду на півроку. Однак, зважаючи на те, що у Сидорчука залишився лише рік контракту з «Динамо», його вирішили не відпускати.

Натомість з 31-річним півзахисником хочуть продовжити контракт.

Нагадаємо, один з найкращих легіонерів «Динамо» може покинути клуб.