Один з кращих легіонерів «Динамо» покине команду

Агенти Кендзери шукають йому новий клуб

Захисник «Динамо» Томаш Кендзера покине команду.

Повідомляється, що агент гравця вже шукає йому новий клуб. Розглядається варіант з повною продажем або орендою. Контракт 28 - літнього Кендзери з «Динамо» розрахований до літа 2024 - го року.

Останні півроку Кендзера провів в оренді в «Лехе» і став чемпіоном Польщі.

Раніше стало відомо, що в оренду в «Лех» відправиться вінгер «Динамо» Георгій Цитаішвілі.