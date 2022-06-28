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Один з кращих легіонерів «Динамо» покине команду

Агенти Кендзери шукають йому новий клуб
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 червня 21:45
Один з кращих легіонерів «Динамо» покине команду

Захисник «Динамо» Томаш Кендзера покине команду.

Повідомляється, що агент гравця вже шукає йому новий клуб. Розглядається варіант з повною продажем або орендою. Контракт 28 - літнього Кендзери з «Динамо» розрахований до літа 2024 - го року.

Останні півроку Кендзера провів в оренді в «Лехе» і став чемпіоном Польщі.

Раніше стало відомо, що в оренду в «Лех» відправиться вінгер «Динамо» Георгій Цитаішвілі.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Томаш Кендзера Динамо Київ

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