Колишній тренер московського «Динамо – про російську армію: «Тварюки, у вас хоч щось святе є?»
Один з кращих легіонерів «Динамо» покине команду
Агенти Кендзери шукають йому новий клуб
28 червня 21:45
Захисник «Динамо» Томаш Кендзера покине команду.
Повідомляється, що агент гравця вже шукає йому новий клуб. Розглядається варіант з повною продажем або орендою. Контракт 28 - літнього Кендзери з «Динамо» розрахований до літа 2024 - го року.
Останні півроку Кендзера провів в оренді в «Лехе» і став чемпіоном Польщі.
Раніше стало відомо, що в оренду в «Лех» відправиться вінгер «Динамо» Георгій Цитаішвілі.