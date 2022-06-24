«Динамо» не відпустило Буяльського в екзотичну країну

Лідер киян отримав пропозицію з незвичного чемпіонату

Віталій Буяльський / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський міг перейти до МЛС. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».

Вхідних трансферів у «Динамо» можливо і не буде, але ось вихідний цікавий трансфер міг відбутися. Наскільки мені відомо, Буяльський отримав запрошення з МЛС, але не стався цей перехід. Не захотіло «Динамо» відпускати туди футболіста. Я не знаю причини, можливо трансферна ціна не підійшла чи можливо сам Буяльський не захотів. Трансфер не відбувся, але запрошення було у Буяльського.

Циганик також повідомив про тривалість запропонованого контракту з «Шахтарем» для Йовічевича.