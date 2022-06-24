Зірка «Динамо» U-19: «Захищаємо свою країну на полі»
«Динамо» не відпустило Буяльського в екзотичну країну
Лідер киян отримав пропозицію з незвичного чемпіонату
Віталій Буяльський / Фото - ФК Динамо Київ
Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський міг перейти до МЛС. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live».
Вхідних трансферів у «Динамо» можливо і не буде, але ось вихідний цікавий трансфер міг відбутися. Наскільки мені відомо, Буяльський отримав запрошення з МЛС, але не стався цей перехід. Не захотіло «Динамо» відпускати туди футболіста.
Я не знаю причини, можливо трансферна ціна не підійшла чи можливо сам Буяльський не захотів. Трансфер не відбувся, але запрошення було у Буяльського.
Циганик також повідомив про тривалість запропонованого контракту з «Шахтарем» для Йовічевича.
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