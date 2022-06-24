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Названий запропонований термін контракту Йовічевича з «Шахтарем»

При цьому угоду з хорватом поки не підписано
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:52
Названий запропонований термін контракту Йовічевича з «Шахтарем»
Ігор Йовічевич / Фото - ФК Шахтар

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик Live» підтвердив інформацію про пропозицію для головного тренера Ігора Йовічевича очолити «Шахтар».

За інформацією джерела, хорвату був запропонований дворічний контракт. Відзначається, що фахівець поки не підписав угоду.

Головним аргументом за перехід називається участь в Лізі чемпіонів. Йовічевич уже попередив «Дніпро-1», що веде перемовини.

Раніше повідомлялося, що хорватського фахівця в нинішньому клубі замінить екс-тренер «Дніпра-1» або колишній наставник «Динамо».

Сергій Стаднюк
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Теги

Шахтар Донецьк Ігор Йовічевіч СК Дніпро-1

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