Перехід гвінейського вінгера азербайджанської Зіри Саліфа Суми до київського Динамо не відбудеться. Про це повідомив журналіст Фуад Алакбаров.

За його інформацією, новим клубом для 21-річного гравця, найімовірніше, стане словенський Марібор. Саме туди має вирушити Сума після зриву угоди з українським грандом.

У сезоні 2024/25 Сума провів 41 матч на клубному рівні, записавши на свій рахунок 12 голів та 7 результативних передач. Його ринкова вартість, за даними порталу Transfermarkt, становить 1,2 мільйонів євро. Раніше він також захищав кольори французького Гавра.

Тим часом Динамо продовжує підготовку до нового сезону. Перший офіційний поєдинок підопічні Олександра Шовковського проведуть 2 серпня у Рівному проти Вереса. Стартовий свисток пролунає о 15.30.

Також кияни незабаром стартують у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Їхнім суперником стане переможець пари Жальгіріс (Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта). Матчі відбудуться 22 та 29 липня, при цьому перша гра пройде на виїзді.

Раніше Динамо оголосило нового суперника на зборах в Австрії.