Київське Динамо підтвердило проведення контрольного матчу з румунським Корвінулом у рамках літнього навчально-тренувального збору в Австрії. Гра відбудеться у вівторок, 15 липня, і розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Корвінул у минулому сезоні представляв другий за силою дивізіон Румунії, де завершив регулярну частину чемпіонату на сьомій позиції, набравши 29 очок за 19 турів.

Свій перший матч нового сезону УПЛ команда Олександра Шовковського проведе 2 серпня – у Рівному проти Вереса. Стартовий свисток пролунає о 15.30.

А вже у кваліфікації Ліги чемпіонів біло-сині змагатимуться з переможцем пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Ці поєдинки відбудуться 22 та 29 липня, при цьому перша гра пройде на виїзді.

Раніше повідомлялося, що Динамо віддало в оренду свого вихованця.