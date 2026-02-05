Сергій Разумовський

21-річний півзахисник Динамо Київ Андрій Маткевич змінює клубну прописку та другу частину сезону проведе в складі Епіцентра з Кам’янця-Подільського. Про це офіційно повідомила пресслужба київського клубу.

Зазначається, що футболіст приєднується до Епіцентра на правах оренди. Угода діятиме до завершення поточного сезону, тож Маткевич матиме можливість отримати регулярну ігрову практику на дорослому рівні, а також проявити себе в умовах боротьби за турнірні завдання вже в елітному дивізіоні. Для Динамо та самого гравця це виглядає логічним кроком у розвитку: молодий хавбек отримує шанс стабільно грати, а клуб зберігає на нього права й може оцінити прогрес після завершення орендного періоду.

У структурі Динамо Маткевич тривалий час виступав за юнацьку команду. У чемпіонаті U-19 він провів 63 матчі та відзначився 20 забитими м’ячами, що є доволі високим показником для гравця середньої ланки й підкреслює його вміння підключатися до атак та загрожувати воротам суперника.

Досвід гри на дорослому рівні Маткевич уже має. Минулого сезону під час зимової паузи він також вирушив в оренду — цього разу до Зорі з Луганська. У складі основної команди Зорі півзахисник зіграв 12 матчів, а ще п’ять разів виходив на поле за юнацький склад луганців. Тепер же Андрій отримує новий шанс проявити себе у футболці Епіцентра, який формує склад під продовження дебютного сезону на найвищому рівні.

