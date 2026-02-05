Київське Динамо у черговому контрольному матчі на зборах у Туреччині здобуло перемогу над рівненським Вересом з рахунком 3:2. Матч проходив у форматі чотирьох таймів по 30 хвилин.

Команда Ігоря Костюка відкрила рахунок на 22 хвилині: Микола Шапаренко забив перший гол, а потім на 38-й хвилині оформив дубль.

Верес відповів на 40-й хвилині влучним ударом Ігоря Харатіна, а за шість хвилин Владислав Шарай зрівняв рахунок. Проте фінальне слово залишилося за Динамо, адже на 67-й хвилині переможний гол забив Володимир Бражко, який приніс киянам перемогу.

Товариський матч

Динамо – Верес – 3:2

Голи: Шапаренко, 22, 38, Бражко, 67 – Харатін, 40 (пен), Шарай, 46

Раніше повідомлялося, що Динамо оштрафоване на 5,19 млн грн за рекламу азартних ігор.