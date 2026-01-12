Сергій Разумовський

Свій день народження сьогодні, 12 січня, відзначає нападник київського Динамо Владіслав Бленуце.

Футбольну кар’єру він розпочинав у юнацьких академіях Чехії, Молдови та Румунії. На ранньому етапі розвитку Бленуце також мав досвід виступів за італійську Пескару. Пізніше форвард повернувся до Румунії й із вересня 2022 року захищав кольори Університаті Крайови 1948 та Університаті Клуж.

До Динамо Бленуце приєднався у вересні 2025 року. Дебют за біло-синіх відбувся у матчі 5-го туру УПЛ проти Оболоні, який завершився нічиєю 2:2. Перший гол у динамівській футболці нападник забив у 3-му турі основного етапу Ліги конференцій – у поєдинку зі Зріньскі, де кияни розгромили суперника 6:0.

Київський клуб звернувся до гравця у зв'язку з його особистим святом.

У цей святковий день бажаємо Владіславу міцного здоров’я, щастя, добробуту, родинного затишку, кар’єрних успіхів та якнайбільше перемог разом із Динамо! Динамо Київ

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс прямо заявив, що клуб збирається продавати Бленуце.